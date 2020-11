Covid, Melissa Satta: “Una settimana a letto, ora voglio ricominciare a vivere”

“Finalmente è arrivata una bellissima notizia: sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa”. Così Melissa Satta si sfoga sui social spiegando la sua assenza e raccomandando ai follower di prestare attenzione. “Non si sa come questo Covid colpisce il nostro corpo, bisogna prestare attenzione”.

“Non ne ho voluto parlare in precedenza forse per scaramanzia, ho voluto vivere questo momento in riservatezza” racconta Melissa in una confessione a cuore aperto con i fan. Parla della malattia e dell’isolamento a Milano: “Maddox è stato bene, io un po’ meno: ho avuto febbre, tosse, non ho potuto fare allenamenti. Sono ancora un pochino debole, ma ora mi riprendo e torno da voi”.

Ora la Satta ha solo voglia di ricominciare a lavorare e uscire: “Ho un sacco di bei progetti da portare avanti. Giovedì sarò sul set e non vedo l’ora, adesso ricomincia un po’ tutto. Non è un momento facile, ma cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile. Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane: onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi, una settimana sono stata sempre a letto perché ero stanchissima, al decimo giorno ho potuto rivedere un po’ la luce…”.



E infine un consiglio ai suoi fan: “Mi raccomando state attenti perché non si sa come questo Covid possa prendere il vostro corpo. Comunque, forza e adesso si ricomincia”.

