Melissa Satta e Boateng, feste scatenate nella notte smeralda

Le giornate le trascorrono all'insegna del relax, veleggiando in barca lungo le coste della Sardegna. Quando cala la notte però, la festa si accende per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng . Insieme a un gruppo di amici si scatenano a ritmo di musica e sui social condividono gli attimi della loro serata.

Dopo la crisi affrontata un anno fa, Melissa e Prince sono più innamorati e felici che mai. Che la sintonia sia perfetta si intuisce anche dal look coordinato che sfoggiano durante la notte brava in Costa Smeralda: nella foto social hanno entrambi una tshirt nera e ai piedi le stesse scarpe. "Appuntamento con Melissa Satta", scrive Prince postando lo scatto in cui stringe a sé la moglie. Invece con le amiche la ex velina balla sfrenata, muovendosi a ritmo di musica e prestandosi volentieri a video per i follower.

La Satta e Boateng si stanno gustando a fondo ogni attimo di questa estate. In yacht si rilassano e si divertono insieme agli amici, tra cui Renzo Rosso e Simona Salvemini. All'intrattenimento ci pensa il calciatore, che si diletta a fare il dj. Melissa è uno schianto, e si lascia fotografare in costume mettendo in evidenza il corpo tonico e scolpito: nemmeno in vacanza rinuncia all'allenamento. Con loro c'è anche il figlio Maddox, che sceglie pose "da duro" per le foto con i genitori.

