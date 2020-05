Melissa Satta riparte e cambia... capelli con un tocco di rosa

Melissa Satta si colora i capelli di rosa Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia”. Così la ex velina racconta sulle pagine del settimanale Gente come ha ritrovato la serenità con il marito dopo un periodo di crisi.

“Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro. Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto” ha spiegato la Satta che in queste settimane ha vissuto con il figlio Maddox e il marito Kevin Prince Boateng prima in isolamento in Turchia, poi nel loro appartamento di Milano. E proprio sulla terrazza della metropoli lombarda Melissa sfoggia la nuova capigliatura. Rosa. Che sia un indizio di un nuovo inizio? Di recente ha detto che vorrebbe una seconda gravidanza, per regalare un fratellino o una sorellina a Maddox. Chissà se la cicogna volerà presto sui tetti milanesi e lascerà un fiocco rosa proprio a casa dei Satteng…

