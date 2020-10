Per Satta e Boateng storia al capolinea, lei va a casa dell’amica

Per Satta e Boateng storia al capolinea, lei va a casa dall’amica Tgcom24 1 di 22 2 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 10 di 22 11 di 22 12 di 22 13 di 22 14 di 22 15 di 22 16 di 22 17 di 22 18 di 22 19 di 22 20 di 22 21 di 22 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’ultima foto di coppia sui social di entrambi è la stessa e risale al 19 agosto. Erano in vacanza in Sardegna, belli, abbronzati e spensierati e tutto filava liscio. Boateng scriveva: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre”. Poi al rientro in città, sono spariti i post a due. Eppure, la Satta era sempre in tribuna a tifare il Boa. Fino all’altro giorno, quando a rimarcare la crisi, lei non si è fatta vedere allo stadio. Ha pubblicato i video di un sereno weekend con gli amici, lontano dal calciatore.



Secondo il settimanale Chi, nonostante Kevin Prince Boateng abbia tentato ogni mossa per riconquistarla, la crisi non è rientrata e la storia d’amore tra i due, dopo quattro anni di matrimonio, sarebbe ai titoli di coda.

Già nel 2019, la Satta aveva raccontato di essere stata vicina al divorzio, poi lei e Kevin ci avevano riprovato: “L'ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio". La storia è proseguita in un’altalena di sentimenti e tra alti e bassi. Fino all’ennesimo stop.

