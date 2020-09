Mamma che veline! Dalla Nargi alla Cioni, guarda cosa fanno

Federica Nargi è una mamma serena e soddisfatta con le sue piccole Sofia e Beatrice. Costanza Caracciolo se la spassa con Stella e Isabel. Irene Cioni è alla sua prima esperienza con Vittoria, mentre Giorgia Palmas dopo Sofia è in dolce attesa di una bella “bollicina” (come la chiama lei affettuosamente). Elisabetta Canalis a Los Angeles è felice e contenta con la sua Skyler e Maddalena Corvaglia non ha occhi che per Jamie. Ecco come è cambiata la vita delle ex veline…