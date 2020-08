Federica Nargi tik-toker scatenata in barca con gli amici

E' stata velina dal 2018 al 2012 e la voglia di fare gli stacchetti non le è mai passata. Su Tik Tok Federica Nargi ne propone uno inedito e imperdibile, in diretta dalla barca al largo di Formentera in cui trascorre qualche giorno con un gruppo di amici. Sulle note di "Karaoke", il tormentone estivo di Alessandra Amoroso e i Boomdabash, si lancia in una coreografia studiata dai movimenti sinuosi e in bikini sfoggia un fisico da 10 e lode.