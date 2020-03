Nargi e Matri, guarda il primo compleanno di Beatrice

Papà Alessandro Matri gonfia i palloncini bianchi e oro che riempiono il salotto, mamma Federica Nargi filma tutto con entusiasmo. Poco importa se non ci sono invitati al party, il primo anno di Beatrice si celebra come si deve. La piccola festeggiata, con la corona in testa, gattona e gioca con i palloncini. Sofia, la figlia più grande del calciatore e della ex velina, salta e fa le piroette presa dalla frenesia del party casalingo.

Sono una famiglia unita e super affiatata, e non sarà certo la quarantena a far perdere loro la voglia di stare insieme. Se non ci sono amichetti e parenti, ci pensano Alessandro e Federica a rendere speciale la giornata. Per una festa come si deve non manca proprio niente, c'è persino la torta (in versione mignon) con una candelina da spegnere.

