Melissa Satta spegne 35 candeline, festa con le amiche

Per Melissa Satta sarà un San Valentino da single, dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Questo però non significa rinunciare alla sensualità. Ai follower dedica un video ad alto tasso erotico, con pose sexy e lingerie maliziosa dalle trasparenze audaci. Un crescendo di sensualità per la ex velina, che lascia i follower a bocca aperta...