Melissa Satta dimentica Boateng, per lei un nuovo amore in vista Instagram 1 di 32 MELISSA SATTA IPA 2 di 32 Instagram 3 di 32 MELISSA SATTA Instagram 4 di 32 Instagram 5 di 32 Instagram 6 di 32 Instagram 7 di 32 Instagram 8 di 32 MELISSA SATTA Instagram 9 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 12 di 32 Instagram 13 di 32 14 di 32 15 di 32 16 di 32 17 di 32 Instagram 18 di 32 19 di 32 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo la decisione di allontanarsi da Prince (con cui ha avuto Maddox, 6 anni), Melissa ha trovato rifugio a casa di Renzo Rosso e Arianna Alessi. Proprio lì, secondo "Chi", avrebbe conosciuto Matteo, figlio di Carlo Rivetti. Tra loro sarebbe scoccata la scintilla, ma la Satta (sempre molto riservata sulle questioni personali) preferisce andarci con i piedi di piombo e non uscire allo scoperto sui social.

Proprio il rischio di poter essere paparazzata in compagnia di Rivetti ha spinto Melissa a ufficializzare la fine del matrimonio con Boateng. C'è voluta una crisi durata molti mesi per portarli a prendere la decisione di lasciarsi, e dopo l'addio hanno aspettato prima di darne notizia. Già dall'estate si parlava di problemi di coppia, che loro si erano affrettati a smentire con uno scatto insieme e una dedica romantica. L'epilogo però era già scritto. Dopo le feste inizieranno le pratiche burocratiche per la separazione consensuale, e per la Satta inizierà ufficialmente una nuova vita con un nuovo amore...

Potrebbe interessarti anche: