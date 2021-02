Melissa Satta svela la sua dieta: "Mi concedo gli spuntini e non rinuncio alla pasta"

Tanto allenamento e una dieta calibrata sono indispensabili se si vuole avere un fisico perfetto. Melissa Satta lo sa bene, e per mantenere una linea invidiabile fa tanto sport e segue un regime alimentare controllato, su indicazione di un nutrizionista. Questo però non significa una vita di rinunce e digiuno, al contrario. La ex velina confessa di non saper fare a meno della pasta e di mangiare cinque volte al giorno.

"Cerco di mantenermi sempre sui cinque pasti al giorno, tre principali e due spuntini, differenziandoli fra giorni di allenamento e giorni di riposo. Credo sia giusto seguire un regime alimentare che supporti il proprio fisico. A tavola non so rinunciare alla pasta… ovviamente integrale", confessa Melissa in un'intervista alla Gazzetta dello sport.

La Satta racconta di allenarsi in media tre volte alla settima. Ama correre soprattutto d'estate al tramonto, ma anche gli esercizi in palestra le regalano soddisfazioni. Sui social condivide con i follower tutti i suoi workout, spiegando i movimenti e dando la giusta motivazione. Con i completini ginnici mette in mostra un fisico da sballo, prova lampante che la sua dedizione dà i frutti sperati.

