Melissa Satta esce allo scoperto: prima vacanza di coppia con Mattia Rivetti

Estate all'insegna di un nuovo amore per Melissa Satta. Il settimanale "Chi" pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 7 luglio, le immagini della prima vacanza d’amore della showgirl con il giovane imprenditore Mattia Rivetti (rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy) in Sardegna.