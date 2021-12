Melissa Satta e Mattia Rivetti sulle piste da sci, l'amore scioglie la neve

Non è bastato restare per trenta minuti in boutique e provare diversi capi. Melissa Satta è uscita da un negozio del centro di Milano a mani vuote. La sessione di shopping pre-natalizio non è andata a buon fine e la showgirl si è dovuta rassegnare a rientrare a casa senza gli sperati acquisti e con un leggero broncio in volto. Non ha trovato quel che cercava o era indecisa sulle compere, fatto sta che il suo giro si è concluso con un buco nell’acqua. Senza sacchetti, con una mise casual chic e la mascherina scura in volto ha fatto comunque gioire i paparazzi pronti a seguirla ovunque durante la sua passeggiata meneghina.