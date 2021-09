Per Melissa Satta shopping a Milano... e parcheggio selvaggio

IPA 1 di 36 IPA 2 di 36 IPA 3 di 36 IPA 4 di 36 IPA 5 di 36 IPA 6 di 36 IPA 7 di 36 IPA 8 di 36 IPA 9 di 36 IPA 10 di 36 IPA 11 di 36 IPA 12 di 36 IPA 13 di 36 IPA 14 di 36 IPA 15 di 36 IPA 16 di 36 IPA 17 di 36 IPA 18 di 36 IPA 19 di 36 IPA 20 di 36 IPA 21 di 36 IPA 22 di 36 IPA 23 di 36 IPA 24 di 36 IPA 25 di 36 IPA 26 di 36 IPA 27 di 36 IPA 28 di 36 IPA 29 di 36 IPA 30 di 36 IPA 31 di 36 IPA 32 di 36 IPA 33 di 36 IPA 34 di 36 IPA 35 di 36 IPA 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Giornata di shopping a Milano per Melissa Satta, paparazzata in giro tra le vetrine del centro. Cappello e occhiali scuri non bastano a mimetizzarla, e infatti non sfugge all'occhio implacabile dei paparazzi che la seguono dall'uscita del negozio in cui ha fatto acquisti fino all'auto, parcheggiata in divieto di sosta.