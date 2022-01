Anno nuovo in vetta, guarda i vip che hanno scelto la montagna

C’è chi sceglie il mare e chi la montagna, ma anche chi ha la fortuna di alternare le mete calde e ghiacciate per le vacanze. Dopo le location da sogno della Ramazzotti, Nargi e Persico alle Maldive, la Marcuzzi a Dubai, arrivano le mete fredde per iniziare l’anno. In vetta ci sono Melissa Satta, Giulia De Lellis, Elisa Isoardi, Matilde Gioli, Michelle Hunziker, Serena Autieri e non solo…