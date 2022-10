Melissa Satta torna single: "La mia relazione è giunta al termine"

Leggi Anche Melissa Satta sex bomb in vacanza d’amore con Mattia Rivetti

L'ultima foto insieme, che li ritrae mentre si baciano davanti a un romantico tramonto, risale all'8 settembre. Poco più di un mese fa. Erano felici e innamorati in Sardegna, dove hanno trascorso le vacanze insieme al figlio della Satta, Maddox Boateng.

I paparazzi li hanno anche immortalati tra avvinghiamenti e abbracci focosi in costa Smeralda. Poi i due hanno fatto perdere le loro tracce. Fino all'annuncio ufficiale, forse per evitare che a spifferare la crisi fosse un settimanale di gossip.

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Boateng (che si è risposato con Valentina Fradegrada), Melissa Satta aveva ritrovato il sorriso tra le braccia dell'imprenditore Mattia Rivetti. A fare da "cupido" erano stati Renzo Rosso e la compagna, Arianna Alessi, che hanno presentato Mattia a Melissa. Dopo tanti rumors, infatti, nell'agosto 2021 la Satta ha confermato la nuova storia d'amore. Uscendo allo scoperto sui social durante una vacanza a Saint Tropez. Dopo quasi due anni la coppia si dice addio. Ma il motivo della rottura resta top secret. "Mattia l'ho conosciuto a una merenda di bambini al pomeriggio - ha raccontato - Lui è lo zio della migliore amica di Maddox. Una frequentazione iniziata ai tempi del Covid, con tutte le restrizioni. I primi mesi li abbiamo passati in casa. E anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità... non sapeva neanche chi fossi, sono stati i suoi amici poi a dirglielo".

La confessione di Melissa Satta

- Solo qualche mese fa al settimanale "F" l'ex velina confessava che è "difficile stare" con lei e che aveva paura di rimanere da sola. "Ho le stesse insicurezze fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione – paparazzate, commenti, critiche sui social – che comporta stare al fianco di una donna popolare. E’ qualcosa che spaventa – confidava la showgirl - Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta".

Gli ex di Melissa Satta

- Melissa ha anche raccontato delle sue storie passate. Con Bobo Vieri è finita perché "ero troppo giovane... Mi fa piacere vederlo oggi nella veste di padre, tenerissimo con le sue due figlie". Ha sposato Kevin Prince Boateng: "All’inizio ero scettica… ma Kevin è un bellissimo mix: al rigore tedesco, sul lavoro e nella famiglia, unisce quella gioia di vivere tipicamente ghanese. Molto diverso da me. Mi ha fatto crescere. Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci… Abbiamo riflettuto sui nostri errori e per un po’ abbiamo trovato un equilibrio, ma non è durata e, a quel punto, meglio separarsi: non puoi forzare le cose solo perché hai un figlio… Non nascondo di aver sofferto tantissimo. Una separazione è un fallimento".