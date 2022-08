Melissa Satta sex bomb in vacanza d’amore con Mattia Rivetti

Sole, cuore e amore, l’unico cocktail in grado di far ubriacare Melissa Satta.

La ex velina è tornata come ogni estate in Costa Smeralda e si gode i tuffi nel suo mare cristallino, i bagni di sole sul suo fisico perfetto, le coccole e la passione con Mattia Rivetti. Ma alla versione sex bomb in bikini intervalla anche numerosi siparietti da tenera mamma con il suo Maddox.