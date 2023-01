Melissa Satta e Steven Zhang, indizi social di una nuova coppia?

Un selfie e un commento sono bastati per far volare il gossip sulla showgirl milanista e il presidente dell'Inter

Gli indizi social - A dicembre Melissa Satta e Steven Zhang avevano passato la serata nello stesso locale di Miami e il presidente dell'Inter aveva postato un selfie con l'ex velina. A seguito della vittoria dei nerazzurri contro il Milan per la finale di Supercoppa, lei ha commentato con un "Complimenti" il post con cui Zhang festeggiava il risultato. E' bastato questo a far partire il tam tam del gossip su una loro relazione.

La vita sentimentale di Melissa Satta - Melissa Satta ha annunciato a ottobre fa che la sua storia con l'imprenditore Mattia Rivetti è giunta al capolinea. Dopo due anni è tornata single e si gode la spensieratezza delle uscite con le amiche e l'amore di suo figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng. Lei e il calciatore sono stati sposati dal 2016 al 2020, ma facevano coppia già da 5 anni prima delle nozze. Ora lui è felicemente sposato dall'estate con Valentina Fradegrada, lei potrebbe aver trovato una nuova serenità con Steven Zhang.

La vita privata di Steven Zhang - Della vita privata di Steven Zhang si sa poco. E' nato a Nanchino, in Cina, il 21 dicembre del 1991 ma a soli 15 anni si è trasferito negli Usa per studiare. Dopo la laurea in economia ha lavorato nelle più importanti banche di investimento. Suo padre Zhang Jindong è il proprietario del Suning Holdings Group che dal 2016 ha acquistato le quote di maggioranza dell’Inter, di cui Steven è presidente dal 2018. Secondo la rivista Forbes il suo patrimonio personale sarebbe di 7,5 miliardi di dollari. Sulla sfera sentimentale ha sempre mantenuto il riserbo più assoluto, ma chissà che con Melissa Satta non decida di uscire allo scoperto pubblicamente. Prima però c'è da risolvere una questione spinosa: lei è notoriamente di fede milanista e lui è a capo della storica rivale. Chi vincerà questo derby del cuore?