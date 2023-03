Matteo Berrettini: "Melissa Satta non è una distrazione"

Il tennista è felice in coppia con la modella e agli hater risponde: "L'amore non è una colpa"

"Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale" ha detto Matteo Berrettini a Repubblica. Lo sportivo è sotto attacco per le sue prestazioni meno brillanti che in passato causate, secondo gli hater, dal fatto che sia distratto dall'avvenente Melissa Satta. "L'amore non è una colpa. Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno", ha detto.

