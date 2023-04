Melissa Satta e Matteo Berrettini, le immagini dei baci infuocati in spiaggia

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si staccano un attimo uno dall’altra. A Miami vanno in onda le immagini più bollenti della neocoppia che approfitta dei giorni al mare per scambiarsi baci infuocati, coccole e attenzioni continue. La ex velina è una bomba sexy, stretta in micro costumini che coprono pochi centimetri di pelle lasciando le curve perfette e scolpite in bella vista. Il tennista dal fisico statuario e dal sorriso ammaliante è felice mentre guarda la nuova compagna che ha dieci anni più di lui (ma il grande amore non ha età ). Si baciano con passione, si abbracciano, si toccano in un continuo scambio di emozioni. Arrivano sul bagnasciuga mano nella mano, lei lo accarezza con dolcezza, lui la stringe a sé. Anche sotto l’ombrellone stanno vicini vicini e quando lasciano la spiaggia si tengono abbracciati.

La sconfitta di Berrettini a Miami

Se Melissa Satta consola Matteo Berrettini è perché a Miami il tennista è stato sconfitto. Nonostante il supporto della ex velina, Berrettini ha perso il suo match d’esordio nel torneo Master 1000. In due set è stato battuto da Mackenzie McDonald, numero 55 al mondo, uscendo dalla competizione in Florida. Gli haters hanno subito attaccato la coppia, ma sui social possono contare su tanti supporter. “Un atleta non può avere una storia amorosa? Raga, non state tropo bene! La verità è che vogliamo tutti essere al suo posto!” scrive uno a corredo della prima foto di Matteo e Melissa in bikini sui social. Del resto a chi sosteneva che Matteo Berrettini fosse distratto dall’amore per Melissa Satta, lo sportivo aveva già replicato deciso. “Sto vivendo una relazione sentimentale come tutti i ragazzi della mia età – aveva dichiarato in un’intervista a La Repubblica - Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale”.