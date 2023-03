Da Alessia Marcuzzi a Anna Tatangelo, il grande amore non ha età

La svolta delle vip è la toyboy-mania Alessia Marcuzzi è stata paparazzata con il ballerino Jody Proietti. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati durante un’uscita a teatro e a cena insieme ad amici. Nonostante i tentativi di depistaggio, la showgirl 50enne e il ballerino 30enne sono stati avvistati entrare nel palazzo della Marcuzzi a notte fonda. Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il modello Mattia Narducci. Dopo qualche indizio la nuova coppia si è mostrata insieme sui social ufficializzando la relazione tra la cantante di Sora 36enne e il ragazzo dal fisico scultoreo che ha dieci anni meno di lei.

Le ex veline sarde Canalis e Satta pazze per lo sport

Elisabetta Canalis, 44 anni, che si dice sia in crisi con il marito Brian Perri, è stata avvistata insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, 29 anni. I due condividono la passione per lo stesso sport e si conoscono da tempo, ma pare che di recente siano sempre più affiatati. Negli ultimi giorni si sono perse le tracce di Melissa Satta e Matteo Berrettini. La ex velina e il tennista sono usciti allo scoperto in occasione del compleanno della Satta che ha spento a Milano 37 candeline. Lui di anni ne ha 10 in meno.