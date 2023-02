Anna Tatangelo e Mattia Narducci, primi selfie di coppia

Fotogallery - Diletta Leotta con la famiglia a Wembley per la partita di Loris Karius

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si abbracciano, si baciano e fanno la linguaccia in una serie di selfie social che fanno impazzire i follower.

Per la prima volta la cantante di Sora e il modello escono allo scoperto anche su Instagram postando Storie insieme e ufficializzando il loro rapporto d’amore. Belli come il sole, i due appaiono molto felici e vogliono gridare al web tutta la loro passione. Anche uno scatto di mani che si incrociano con una rosa tra le dita nell’album per i fan.