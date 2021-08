Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più, prima volta in coppia sui social

Che tra loro dei due ci fosse del tenero si sussurrava già da un po', ma la conferma è arrivata quando Anna Tatangelo e Livio Cori sono stati paparazzati in barca in atteggiamenti inequivocabili. Ora hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto con un video social in cui fanno sfoggio di tutta la loro complicità.

"Innamorata è un parolone, però sto bene" aveva detto di recente la Tatangelo rivelando per la prima volta di avere qualcuno accanto dopo la fine dell'amore con Gigi D'Alessio. Poi le foto rubate pubblicate dal settimanale Chi hanno svelato anche che il lui in questione era Livio Cori, nome che già da tempo veniva accostato a quello della cantante. Alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto, inutile tentare di nascondere quello che ormai è sotto gli occhi di tutti.



Niente enfasi o clamore, solo delle immagini spiritose in cui per la prima volta appaiono l'uno accanto all'altra in atteggiamenti affettuosi. Il bacio che chiude il video (postato da lei e rilanciato da lui) è tenero e sulla guancia, ma impossibile non notare il feeling particolare che lega Anna e Livio. Nel filmato social si vede la cantante che parla del suo concerto, ma la voce che si sente e che sembra uscire dalla sua bocca è quella del rapper... segno che i due sono già una cosa sola.

