Gigi D'Alessio prende il largo con Denise, sullo yacht lei sfoggia il pancione

Gigi D'Alessio diventerà papà per la quinta volta in autunno, e intanto i gode le vacanze in barca con la sua Denise Esposito . Il cantante e l'avvocata fanno coppia da circa un anno e lei è incinta di sette mesi: un maschietto, si vocifera, che si chiamerà Francesco. A bordo di uno yacht al largo della Costiera Amalfitana lei sfoggia un pancione bello grosso fasciato dal costume intero bianco, e si lascia coccolare dal suo amato mentre i paparazzi del settimanale Gente non perdono neanche un fotogramma.

Felici e spensierati, Gigi e Denise si godono la loro mini corciera d'amore tra coccolo a bordo dello yacht e tuffi in mare aperto. Il bebè in arrivo non ha fatto che rafforzare la loro unione nata un anno fa, quando un'amica comune ha presentato il cantante alla Esposito dopo un concerto. Nonostante i 26 anni di differenza l'amore è scoppiato immediatamente e i due hanno bruciato le tappe. Presto nascerà loro figlio e D'Alessio è al settimo cielo: pare che abbia regalato un costosissimo anello di diamanti alla sua compagna per celebrare l'evento.

Leggi Anche Gigi D’Alessio papà per la quinta volta e la Tatangelo ha un nuovo compagno

L'unione tra i due è stata benedetta, anche se senza troppo entusiasmo, da Claudio (il primogenito del cantante, di 4 anni più grande di Denise). A proposito del fratellino in arrivo ha commentato al settimanale Di Più: "Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri".

Chi invece pare non abbia preso benissimo la notizia della nuova paternità di D'Alessio è la sua ex, Anna Tatangelo, con cui ha avuto Andrea (11 anni). Sembra che lei, ora felice con Livio Cori, abbia mal digerito la notizia di una new entry nella famiglia allargata e che sia preoccupata per suo figlio ancora piccolo. Gigi però non sembra curarsene più di tanto: "E' finalmente sereno accanto a Denise, tra loro è amore vero", ha detto un'insider a Gente.

Potrebbe interessarti anche: