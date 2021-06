Gigi D'Alessio beccato mano nella mano con la sua nuova fiamma, ecco chi è

Una nuova fiamma per Gigi D'Alessio . Le voci che da tempo circolavano su una relazione con la 28enne napoletana Denise Esposito sembrano trovare conferma in un video su Tik Tok pubblicato da un fan del cantante. Gigi è stato pizzicato a Roma mentre passeggiava mano nella mano con una giovane ragazza bionda, che pare essere proprio Denise. Tra loro i 26 anni di differenza non sono un problema.

Leggi Anche Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in festa per la comunione di Andrea

Nel video diffuso su TIk Tok da Dario Stasino, fan di D'Alessio, si vede il cantante vestito di nero che passeggia per mano con la ragazza in tailleur bianco. Secondo le indiscrezioni i due fanno coppia già da qualche mese e vivono nella villa fuori Roma in cui lui aveva vissuto anche con la sua ex, Anna Tatangelo.

Leggi Anche Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in festa per la comunione di Andrea

Il primo a parlare di una storia tra Gigi e Denise è stato il giornalista Roberto Alessi. I due pare si siano conosciuto a Capri la scorsa estate, durante uno show del cantante di cui lei era una fan. I rumor non sono mai stati confermati né smentiti dai diretti interessati, ma le immagini rubate lasciano poco spazio ai dubbi.

Potrebbe interessarti anche: