Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in festa per la comunione di Andrea

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce... poi esiste la real life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso… - ha scritto la Tatangelo mostrando alcune immagini e video della festa - Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita, me la riempi di coccole, di sorrisi, e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita!”.

Gigi e Anna si sono presentati eleganti in abiti scuri all’appuntamento. Nessuna foto insieme, ma la ex coppia ha mostrato grande rispetto e sintonia. La Tatangelo e D’Alessio hanno ufficializzato la loro rottura nella scorsa primavera dopo 14 anni insieme. “Siamo rimasti in ottimi rapporti – aveva dichiarato la cantante qualche mese fa - E’ un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.

