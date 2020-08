Claudio D'Alessio e Giusy Lo Conte sono diventati genitori di Sofia e Gigi è nonno bis

Claudio D'Alessio, 34 anni e Giusy Lo Conte, 27 anni sono diventati genitori. È nata infatti da poche ore la piccola Sofia, primogenita per la ballerina e seconda bambina per il figlio di Gigi D'Alessio, che diventa così nonno per la seconda volta. "Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D'Alessio", ha scritto Claudio sui social.