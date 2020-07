Giorgio Mastrota e Gigi D'Alessio presto nonni bis

Giorgio Mastrota presto nonno bis, la figlia Natalia è incinta Instagram 1 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 Instagram 11 di 11 ipa 11 di 11 -olycom 10 di 11 ipa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Lo scorso anno in queste date ero in Corsica sotto il sole cocente per correre il Restonica Trail, quest'anno invece mi ritrovo al Niguarda a Milano per l'ultima ecografia!" ha scritto Natalia su Instagram, mostrando una foto del suo pancione di nove mesi. Anche Giorgio ha condiviso la sua gioia per l'imminente nuovo arrivo in famiglia: "Nonno bis. Ci siamo" ha scritto a corredo della foto del ventre rotondo della ragazza e del suo pollice alzato. Natalia ha 25 anni ed è la figlia del re delle televendite e della ex showgirl Natalia Estrada. E' già mamma di Marlo, nato nel giugno 2018.

Gigi D'Alessio sarà nonno bis, il figlio Claudio e la compagna aspettano un bebè

Già nonno di Noemi, anche D'Alessio si appresta ad abbracciare il suo secondo nipotino. Intervistato da Fanpage.it, il cantante napoletano ha confermato la notizia: suo figlio Claudio e la compagna Giusy aspettano un bebè. I due fanno coppia dal 2017 e l'imprenditore ha davvero perso la testa per la ballerina. Dopo una lunga serie di flirt (veri o presunti) da quando è con lei si è allontanato dai riflettori e dal mondo del gossip, ed ora è arrivato il momento di mettere su famiglia.

Cicogne in volo, ecco le vip in dolce attesa

