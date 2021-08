Gigi D’Alessio papà per la quinta volta e la Tatangelo ha un nuovo compagno

Tgcom24 1 di 25 Chi 2 di 25 3 di 25 4 di 25 5 di 25 6 di 25 7 di 25 8 di 25 9 di 25 10 di 25 11 di 25 12 di 25 13 di 25 14 di 25 15 di 25 16 di 25 17 di 25 18 di 25 19 di 25 20 di 25 21 di 25 22 di 25 23 di 25 24 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non facessero più coppia si sapeva da tempo, che per il bene del loro Andrea, avessero tra loro un rapporto amichevole pure. Ma che il cantautore aspettasse un altro figlio è lo scoop dell’estate 2021, che il settimanale “Chi” rivela sul numero in edicola da mercoledì. D’Alessio ha una nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane, che in autunno lo renderà padre per la quinta volta. Anna, invece, è stata beccata con il rapper Livio Cori.