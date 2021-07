Anna Tatangelo sexy in bikini, il bagno in piscina è... bollente Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 7 di 18 8 di 18 9 di 18 10 di 18 11 di 18 12 di 18 13 di 18 14 di 18 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Con il top del bikini che le strizza in décolleté, gli addominali scolpiti e le cosce toniche, Anna Tatangelo è una vera bomba sexy. Il suo bagno in piscina si trasforma in un siparietto bollente, con lei che maliziosa inquadra con lo smartphone tutte le sue forme e posta le immagini sui social. Si corgiola al sole e si rilassa in acqua facendo sognare i follower che perdono la testa sulle sue curve pericolose.