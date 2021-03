Anna Tatangelo fidanzata? Lei replica: “Fatevi i c… vostri”

Anna Tatangelo fidanzata con Livio Cori ? Ad oltre un anno dalla rottura con Gigi D'Alessio , con cui ha vissuto un amore decennale, l'indiscrezione sulla sua nuova relazione della cantante ha dato il via a un vero tam tam mediatico. Dei pettegolezzi sul suo conto però lei non ne può più, e sui social tuona: "Fatevi i c… vostri".

"Visto che c'è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io", scrive Anna nelle storie. Ribadisce la fine del rapporto con D'Alessio, padre di suo figlio Andrea, e il diritto di entrambi di rifarsi una vita. Spiega di non aver rilasciato interviste riguardanti la sua situazione sentimentale e promette di passare alle vie legali con chi ha riportato il falso.

Riguardo al flirt con Cori, rapper napoletano, la Tatangelo precisa: "Conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l'altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca***te inventate di sana pianta del 'Gigi ha presentato Livio' risparmiatevele". E poi parte l'affondo: "Avete sempre parlato voi giornali di me e sono 16 anni che sento ca***te. Da quando ne avevo 18. All'epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!". E alla fine arriva la promessa ai fan: "Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io".

Non è il primo flirt che viene attribuito ad Anna da quando è finita la relazione con D'Alessio. La scorsa estate si parlava di un amore sbocciato con uno dei musicisti con cui stava registrando l'album. In quel caso lei l'aveva presa con ironia e ci aveva scherzato su, stavolta invece è andata su tutte le furie.

