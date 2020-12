Anna Tatangelo con il seno al vento: “Semplicemente non avevo i vestiti”

“Wow, che meraviglia, quanto sei bella” i complimenti dei fan si sprecano dinnanzi alle immagini di Anna Tatangelo. Le sue cartoline di Natale sono bollenti con immagini in bianco e nero che fanno sognare i follower. Addosso ha solo un paio di collant e con le mani si copre il seno nudo. Il vedo non vedo è al limite della censura e al cardiopalmo.

Scrive di non essere davvero nuda, ma semplicemente di non aver i vestiti addosso. Il gioco di parole ben descrive l’effetto sex appel degli scatti che la cantante pubblica sui social. Ora accavalla le gambe coprendosi il petto, ora di profilo sfida l’obiettivo nascondendo appena il décolleté. Non ha la biancheria intima e non fosse per i collant sarebbe completamente nuda senza però mai rischiare la censura.

Nel post precedente indossava un maglione oversize e puntava tutto sul sorriso. Una risata che trasmetteva sensualità e rilassatezza, che agli occhi dei fan aveva il significato più sexy: “Quando ride sei ancora più bella”, le hanno scritto. Ma la svolta hot piace ancora di più…

