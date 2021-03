Anna Tatangelo è osé, seduce con sexy trasparenze

Leggi Anche Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in festa per la comunione di Andrea

In posa da diva, con la mano Anna riprende il vestito per nascondere la zona del pube, ma il lato B è totalmente scoperto e i fan possono ammirare le curve perfette della cantante in tutto il loro splendore. Il lungo abito le fascia il corpo e svela ogni dettaglio ma, mentre i follower ammirano a bocca aperta le sue forme, lei approfitta degli scatti sexy per uno sfogo a cuore aperto.

Leggi Anche Gregoraci e Tatangelo coppia esplosiva della Costa Smeralda

"'La Tatangelo...' Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre... Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato", scrive Anna. E continua: "Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che 'salire su un palco' o 'giocare con l’immagine', ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano 'due cose distinte e separate'. E conclude con un velo di amarezza: "Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia, proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su Anna o su La Tatangelo? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico..."

Anna Tatangelo con il seno al vento: “Semplicemente non avevo i vestiti” Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: