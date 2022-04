Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: è finita la loro storia d'amore

E' quanto riportato in esclusiva dal settimanale Chi. I due facevano coppia da quasi un anno. "Non importa chi ero o chi sarai perchè so che adesso siamo", avevano scritto ad aprile entrambi sui rispettivi profili Instagram. Un post che nel frattempo è sparito.

Leggi Anche Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più, prima volta in coppia sui social

"L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio", aveva raccontato recentemente Anna Tatangelo a "Verissimo", spendendo dolci parole per il cantante 33enne. "Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita".

I due da tempo non si nascondevano più. Dopo che in estate 2021 erano stati paparazzati in barca in atteggiamenti inequivocabili a fine agosto avevano deciso finalmente di uscire allo scoperto con un video social in cui davano sfoggio di tutta la loro complicità. A dicembre avevano condiviso anche immagini di un viaggio a Parigi, come prova di famiglia, concedendosi qualche giorno di divertimento a Disneyland insieme al figlio dei lei, Andrea, avuto dalla storia precedente con Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo e Livio Cori a Parigi con Andrea Tgcom24 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 19 di 20 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci



TI POTREBBE INTERESSARE: