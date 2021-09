Anna Tatangelo e Livio Cori, intervista di coppia con i follower sul divano

“Sei fidanzata? No, sono felicemente single”. Anna Tatangelo scherza e mostra ancora ai suoi fan Livio Cori, sdraiato sul divano al suo fianco in una tranquilla serata casalinga. Il cantante interviene ironico: “Ragazze, il mio numero è 347…” e lei tra i sorrisi lo zittisce mettendogli teneramente la mano sulla bocca.

Il mood di Anna Tatangelo nella vita è “Quando la persona è niente, l’offesa è zero” che ripete insieme a Livio. La cantante continua rispondendo a chi le chiede come ha fatto ad incassare sempre in silenzio in questi anni: “E’ proprio nel silenzio che poi escono fuori le verità, quindi ci vuole tempo”. E come dimenticare qualcuno che l’ha ferita? “Non puoi dimenticare, non devi dimenticare – dice saggiamente Anna – Anzi è una lezione di vita: impara, cresci, vai avanti”.

E poi si parla della vita a due e qualcuno le chiede com’è stare con un tipo più piccolo d’età e lei replica ironica: “Livio spegni la playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna”. Poi scoppia a ridere e inquadra il volto di Cori che fa le smorfie al suo fianco. Poi rivela che in realtà i due stanno decidendo che film vedere. Sono stesi sul divano e giocano con le domande social. “In realtà io lo già vedendo mentre tu fai ste cose… Nessuna verità con Leonardo di Caprio” interviene Livio. Poi i due mangiano il tiramisù e il siparietto di coppia termina sui social. E prosegue in intimità…

