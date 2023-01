Gigi D'Alessio e Denise Esposito in love per il compleanno di Francesco

Gigi D'Alessio e Denise Esposito hanno scelto una festa dolcissima per il loro bimbo. La torta a più piani era delicatissima nei colori e nei disegni con un orsacchiotto che campeggiava in cima. E poi tantissimi palloncini bianchi a riempire i locali di Palazzo San Teodoro e un animatore vestito da orsetto che intratteneva gli ospiti. Mamma e papà si sono invece spupazzati il loro piccolino che ha spento la sua prima candelina circondato dagli amici. C’era anche il fratello rapper LDA, Luca D'Alessio.

Gigi D’Alessio è padre di altri quattro figli oltre a Francesco nato lo scorso gennaio. In famiglia ci sono Andrea, che il cantautore ha avuto da Anna Tatangelo, Luca, Ilaria e Claudio, avuti dal precedente matrimonio con Carmela Barbato. Claudio D’Alessio è un imprenditore e ha già reso nonno Gigi per ben tre volte . Luca segue le orme del papà e, noto per la partecipazione ad Amici 21 con il nome di LDA, salirà sul palco di Sanremo a febbraio e il brano del rapper è tra i più attesi del festival della canzone italiana.

Gigi D'Alessio ha già portato il suo piccolo Francesco sul palco. In uno dei suoi concerti a settembre, il cantautore ha preso tra le braccia il figlio avuto da Denise Esposito e davanti ai fan ha detto: “Questa è la cosa più importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco”, ha annunciato. “È tale e quale alla mamma”. Lei era nel dietro le quinte ad attendere i suoi amori.

LE EX DI GIGI

Gigi D'Alessio prima di conoscere Denise Esposito, è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato. Dal 2006 al 2020 è stato legato ad Anna Tatangelo, con lei non è mai arrivato alle nozze nonostante il grande desiderio della cantante di arrivare ai fiori d’arancio. "Ho sofferto a non essere sposata con Gigi", aveva raccontato lei in un'intervista. E chissà se ora Gigi porterà all’altare Denise Esposito con cui pare aver trovato l’intesa perfetta. Tra loro la differenza d’età (55 anni lui e 30 lei) non è certo un problema, anzi la coppia procede a grandi passi.