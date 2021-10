Gigi D'Alessio e Denise debuttano sui social con un video... al bacio

"Assaje". E' una vera e propria dedica d'amore quella che Denise Esposito fa a Gigi D'Alessio . La nuova compagna del cantante posta infatti sui social il loro primo video in cui si baciano e "ufficializza" la storia d'amore. La coppia è stata infatti paparazzata più volte questa estate: i due sono in attesa del loro primo figlio.

"I love you", commenta il cantante che a 54 anni ha riscoperto l'amore grazie alla bellissima avvocatessa 28enne. I due stanno insieme da tempo ma la storia è stata vissuta in segreto fino a quando il settimanale "Chi" non ha pubblicato le foto delle loro romantiche vacanze in barca.

E allo scoperto è uscita anche Anna Tatangelo, ex di D'Alessio, che dopo i rumor ha confermato la storia d'amore con Livio Cori proprio sui social. Così come hanno fatto adesso Gigi e Denise che presto diventeranno genitori.

