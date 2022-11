Gigi D’Alessio e Denise Esposito, guarda le dolci foto del figlio più piccolo

Gigi D'Alessio e Denise Esposito in love

Gigi D'Alessio e Denise Esposito si sono conosciuti a Capri durante un concerto e pare che lei sia sempre stata una fan del cantautore. Lui si è perdutamente innamorato e con Denise Espositivo è andato subito a convivere a Napoli, lasciando la villa romana con cui viveva con Anna Tatangelo. Avvistati per la prima volta all’inizio del 2021, i due hanno scelto di vivere la loro relazione lontani dai riflettori senza sbandierare troppo la loro intimità sui social. Da quando è diventato padre per la quinta volta, Gigi D'Alessio sembra perfino ringiovanito. Per annunciare la nascita di Francesco a gennaio aveva scritto: “Benvenuto alla vita”. Ora dopo poco più di nove mesi Denise Esposito pubblica i primi scatti del bambino che somiglia tantissimo al papà. In piscina si lascia coccolare da una sexy e dolcissima mamma che lo riempie di baci e tra morsetti e giochi, il piccolino dai capelli biondi e gli occhietti azzurri mostra le stesse espressioni del cantautore. “Gigi in miniatura” lo definiscono i fan che riempiono il post di like.



A gennaio la nascita di Francesco

Gigi D'Alessio e Denise Esposito, napoletana, che compirà 30 anni tra pochi giorni, sono diventati genitori lo scorso 24 gennaio. Per il cantautore Francesco è il quinto figlio, dopo i primi tre avuti insieme all’ex moglie, Carmela Barbato, Claudio (che lo ha già reso nonno di Noemi nel 2007, di Sofia nel 2020 e di Giselle nel 2021), Ilaria e Luca (che lo scorso anno ha partecipato al programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi con lo pseudonimo LDA) e Andrea, avuto da Anna Tatangelo.



L’addio da Anna Tatangelo

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati nel 2020 dopo una relazione lunga 15 anni dalla quale è nato Andrea. Nei due anni precedenti la coppia aveva vissuto un lungo periodo di alti e bassi (una prima crisi nel 2018), sfociata poi nella separazione definitiva. Anna Tatangelo non aveva preso bene l’addio e aveva lanciato alcune frecciatine al suo ex, come ad esempio il fatto di aver saputo dell’arrivo del piccolo Francesco dai giornali.