LDA, il figlio di Gigi D'Alessio, dedica il disco d'oro alla madre: "Scusa per tutte le lacrime"

Il cantante, tra i protagonisti dell'ultima edizione di " Amici di Maria De Filippi ", ha voluto dedicare l'ennesimo traguardo a una persona speciale: la mamma Carmela Barbato, ex moglie di Gigi D'Alessio .

Pubblicando sui suoi canali social una fotografia di quando era ancora un bambino, LDA ha scritto: "Mamma, ti prometto che questo bimbo ti darà tante soddisfazioni… Con la scuola non ci è riuscito sfortunatamente, ti chiedo scusa per

tutte le lacrime

che ti ho fatto cacciare per quei brutti voti ma oggi per la terza volta hai un 'figlio d’oro'".

Sotto al post dell'artista sono comparsi moltissimi messaggi di affetto. Dal fratello Claudio D'Alessio, la sorella Ilaria, all'ex compagna del padre,

Anna Tatangelo

Albe

. Ma non solo: anche gli ex compagni di scuola hanno voluto lasciare un pensiero. "Si festeggia, paghi tu", ha scritto. Non poteva ovviamente mancare la risposta della mamma: "Amore mio sono fiera di te, ti amo tanto".