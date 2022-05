Luca D'Alessio (LDA) e il rapporto con il padre Gigi: "Gli chiedo consigli, non ha mai messo bocca sui miei pezzi"

"Io e lui abbiamo un

rapporto stupendo

Verissimo

LDA

legame con il padre Gigi

non ha mai messo bocca sui miei pezzi

, come con la mamma. Sono un ragazzo fortunato, ho una bellissima famiglia". A "" per parlare della sua esperienza ad "Amici", appena terminata,(nome d'arte di Luca D'Alessio) parla anche del. "L'unica cosa che gli ho chiesto sono stati dei consigli. Per il resto,, non ha mai cambiato una nota, una frase".

Poi, su domanda diretta di

Silvia Toffanin

non c'è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre

dimostrare tutto il mio impegno

, il cantante sottolinea la difficoltà nel voler seguire, dal punto di vista lavorativo, le orme paterne. "Non è facile far capire alla gente che" spiega il giovane. "Ho voluto fare Amici pere continuare così il mio percorso, da solo".