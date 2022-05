Manuel Bortuzzo sulla fine della storia con Lulù Selassié: "Decisione mia, è mancato il rispetto"

"La decisione di lasciarci? È stata solo mia,

nessuno mi ha condizionato

Manuel Bortuzzo

Grande Fratello Vip

". A "Verissimo"parla della fine della storia d'amore con Lulù Selassié , conosciuta nella casa del "".

"

La mia famiglia mi ha sempre supportato

Non c’era rispetto delle cose

nei miei progetti di vita, ma mi hanno sempre lasciato libero nelle scelte personali", sottolinea il nuotatore, rispondendo alle insinuazioni dell'ex, che, in un intervista al settimanale "Chi", aveva parlato di un' importante ingerenza da parte della famiglia e degli amici di lui . "È mancato il venirsi incontro., non c’era rispetto di niente. Mi è crollato il mondo addosso quando ho visto certe cose", aggiunge Bortuzzo.

Il 23enne triestino spiega anche la decisione di annunciare la

fine della relazione con un comunicato

le ho parlato tante volte

era l'unico modo per farmi ascoltare

: "Io, ma lei non mi ha mai ascoltato. Allora ho deciso di far uscire il comunicato e l'ho bloccata,. Forse per lei la vita vera è quello che scrivono i social, per me non è così".