GF Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati: l'annuncio del nuotatore

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si sono lasciati.

Lo ha annunciato il nuotatore con una storia Instagram: "In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori". Il nuotatore ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo ha lasciato paralizzato nel 2019 e la Principessa Lucrezia Hailé Selassié detta Lulù avevano cominciato la loro relazione all'interno del Grande Fratello Vip.