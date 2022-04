Emma Muscat: "La mia bellezza a volte è stata un ostacolo"

"Sono stati anni bellissimi, duri perché ho trovato tanti ostacoli però non ho mai rinunciato, sono una persona molto determinata, non permetto a nessuno di dirmi che non ce la farò perché dove c'è la passione e l'amore per qualcosa si arriva lontano". La cantautrice maltese

Emma Muscat

"Amici"

Maria De Filippi

"Verissimo"

, che nel 2018 ha partecipato alla diciassettesima edizione didi, si è raccontata ae ha spiegato come a volte la sua bellezza si sia trasformata in un ostacolo.

"L'ostacolo più brutto sono le persone che si fermano all'estetica, alle apparenze - ha spiegato la cantautrice - le persone che non vedono dentro di me quello che ho da dire e da dare tramite la mia musica specialmente, questo è stato sempre un blocco per me perché ho tanto da dire e da offrire,

la bellezza è stato un ostacolo per me

, però è anche una mia forza".