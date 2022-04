Red Canzian: "Ho rischiato di morire"

"L'altra volta me l'ero cavata con un mese in ospedale, abbiamo cambiato un tubo, era un fatto idraulico quando mi hanno cambiato l'aorta, stavolta era peggio perché si trattava di un'infezione, hanno dovuto proprio entrare e depurare tutto ciò che era stato intaccato". Con queste parole

Red Canzian

i due mesi trascorsi in ospedale

ha raccontato a "Verissimo", un periodo difficile attraversato proprio poco prima del debutto del suo spettacolo teatrale e affrontato insieme a sua moglie.

"Quando mi hanno portato in ospedale ero cosciente ma sparlavo - ha spiegato il cantante - io non mi sono mai drogato nella mia vita però credo sia l'effetto così, io vedevo i fiori nelle pareti, tutto un flower power meraviglioso, bello anche da vedere però mi preoccupava perché

una parte di me era lucida

".

"Bea ha fatto un miracolo perché seguiva la produzione dello

spettacolo

Casanova

un

momento molto faticoso

che nel frattempo è stato messo in scena - ha raccontato Canzian - e ha debuttato il 31 gennaio a Venezia e allo stesso seguiva suo marito che aveva qualche problema, quindi veniva in ospedale a trovarmi, ripartiva e poi ritornava,".

"Non è facile avere la responsabilità di uno spettacolo come questo - ha aggiunto l'ex componente dei

Pooh

lei era molto preoccupata di perdermi perché è stato molto duro

stavolta ho rischiato la vita

- è impegnativo, 50 persone da seguire, chi l'aveva pensato e ideato in ospedale e poi insomma anche il fatto di cuore,, i primi 15 giorni non avevano risposta, erano tutti punti di domanda,, anche l'altra volta però è stato più facile, io poi ho questa reazione che penso che ci sono delle cose talmente belle da fare che non abbiamo tempo per morire, almeno per ora".