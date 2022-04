Leonardo Pieraccioni: "Mia figlia è la mia priorità, sembriamo una coppietta"

"Diventa lei la priorità, ci si diverte, si fanno gli spettacoli con Conti e Panariello, si fa un film ogni due anni, però è chiaro che poi si torna a casa, lei ti racconta le cose che succedono a scuola, fa la prima media, c'è un cambio micidiale tra le elementari e la prima media, adesso diventa una ragazzina, è bello, sono stato fortunato". Con queste parole

Leonardo Pieraccioni

"Verissimo"

Martina

Laura Torrisi

racconta al'amore per sua figlia, avuta dalla relazione con l'attrice

"Devo dire che è venuta simpatica - ha aggiunto l'attore - ridiamo delle stesse cose, stiamo insieme,

i figli dei separati diventano delle coppiette

"Il sesso degli angeli"

Pieraccioni

, se tu stai insieme a tuo marito decidete cosa mangiare, dove andare in vacanza, dove andare al cinema, in questo caso chiaramente a vedereche è nelle sale in questi giorni, invece quando tu stai con la tua figliola, diventi una coppietta sbilanciata, te alto lei bassa, che però decide insieme se andare al giapponese oppure farsi la pizza in casa". "C'è un rapporto anche più profondo, sbagliato non sbagliato, l'importante che ci sia e che ci sia anche un buon rapporto con la mamma e in questo caso c'è assolutamente", ha concluso