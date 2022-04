Roberta Morise dopo l'"Isola dei Famosi": "Ho ancora le ustioni causate dalla prova del fuoco"

Da qualche giorno è tornata in Italia dopo la sua esperienza a

"L'Isola dei Famosi"

Roberta Morise

le ustioni di secondo grado

si porta ancora dietro le cicatrici del suo percorso in Honduras dove si è fatta apprezzare anche per il proprio coraggio durante la celebre prova del fuoco. In quell'occasione, Morise riuscì a resistere al calore delle fiamme per quasi sei minuti: "Ho ancoracausate dalla prova del fuoco - ha raccontato - sapevo che avrei potuto sfidare me stessa all'inverosimile. Loro sono stati molto gentili, il mare e le ustioni non aiutano, sono stata per giorni con delle bende ma tutti vedevano che stavo bene e siamo andati avanti".

L'ex naufraga è rimasta piacevolmente colpita dall'esperienza fatta nel reality show di Canale 5 e si dice pronta a ripeterla: "Davvero non si mangia per niente - ha aggiunto -, e la convivenza con i mosquitoes è molto complicata, ma sarei pronta a tornare e restare lì per altri due mesi".