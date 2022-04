Carola: "Non saprei definire il rapporto tra me e Luigi, è un legame molto profondo"

"Non saprei definire a parole cosa ci lega, è un legame molto speciale e profondo, lui sa tutto di me, è la prima persona con cui ho parlato e con cui mi sono confidata". Così

Carola Puddu

"Amici"

"Verissimo"

Luigi Strangis

Maria De Filippi

, la ballerina eliminata durante l'ultimo serale di, ha parlato adel rapporto che la lega con, conosciuto proprio durante l'esperienza al talent show di

"Ha una personalità e un carattere, seppur molto contorto e complesso, che aiuta anche me ad essere me stessa. Lui è l'opposto di me, mi fa stare bene, tranquilla, mi mette leggerezza e spensieratezza", ha concluso la ballerina.