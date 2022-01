Gigi D'Alessio di nuovo papà: è nato il quinto figlio

“Francesco, benvenuto alla vita”. Con queste parole il cantautore napoletano Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito annunciano sui social l’arrivo del piccolo Francesco, nato alla Casa di Cura Ruesh di Napoli. Il bimbo pesa 3,24 chili ed è lungo 49,5 centimetri: per la giovane Denise si tratta del primo figlio, il quinto per Gigi.

Gigi e Denise si sono incontrati per la prima volta a Capri nel 2020, durante un concerto del cantante. Per la coppia è stato un vero e proprio colpo di fulmine e da febbraio dello scorso anno hanno ufficializzato la loro storia in famiglia. Sui social avevano annunciato l’arrivo di un bebè. D’Alessio ha altri quattro figli Claudio, Luca e Ilaria avuti dalla ex moglie Carmela Barbato, e Andrea avuto dalla cantante Anna Tatangelo.

Leggi Anche Anna Tatangelo, prove di famiglia con Livio Cori a Parigi

Gigi D’Alessio papà per la quinta volta e la Tatangelo ha un nuovo compagno Tgcom24 1 di 25 Chi 2 di 25 3 di 25 4 di 25 5 di 25 6 di 25 7 di 25 8 di 25 9 di 25 10 di 25 11 di 25 12 di 25 13 di 25 14 di 25 15 di 25 16 di 25 17 di 25 18 di 25 19 di 25 20 di 25 21 di 25 22 di 25 23 di 25 24 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: