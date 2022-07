Gigi D'Alessio al mare con Francesco: le prime foto con il quinto figlio

Gigi e Denise mostrano le foto del figlio con il contagocce. Dopo aver postato uno scatto social in occasione della nascita di Francesco, ne hanno condivisa solo un'altra in aprile e una terza, del piccolo al mare, pochi giorni fa. In vacanza però non sfuggono ai paparazzi e il loro bimbo finisce nel mirino dei flash. Un quadretto di famiglia (allargata) bellissimo, con il cantante pieno gioia per la sua quinta paternità e la sua compagna innamorata del bebè.

Nonostante la differenza d'età, 55 anni lui e 30 lei, D'Alessio e la Esposito sono innamoratissimi. "Mi ha regalato la felicità" ha confidato lui al settimane Novella2000. Lei invece, nonostante sia piuttosto riservata, di tanto in tanto dedica sui social qualche pensiero o canzone romantica al suo compagno. La vacanza in Sardegna se la godono appieno: la prima estate con Francesco è davvero speciale.