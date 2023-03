Elisabetta Canalis a Milano con il campione di kickboxing

Elisabetta Canalis, 44 anni, a Milano ha preso parte agli appuntamenti della fashion week, ma nel tempo libero si è rilassata con gli amici. Durante una di queste serate in libertà è stata pizzicata insieme a Georgian Cimpeanu, 29 anni, tre volte campione del mondo WAKO. I due hanno cenato al Sant’Ambroeus con una coppia di amici e poi hanno lasciato il locale separatamente prendendo due taxi differenti, salvo poi arrivare entrambi alla stessa destinazione, ovvero il palazzo meneghino che ospita la ex velina.

Non è un mistero che Elisabetta Canalis si sia innamorata della kickboxing. Anche negli Usa si allena tenacemente e sui social ha mostrato video e foto anche con il campione del mondo Georgian Cimpeanu. A Milano lei lo ha raggiunto nella palestra dove si addestra e poi si sono ritagliati momenti a due nell’appartamento di lei tra un impegno e l’altro. Insomma, se finora sono stati visti insieme per motivi sportivi, adesso pare che possa esserci anche dell’altro.

Da diversi mesi si rincorrono voci su una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. I diretti interessati hanno sempre smentito, nonostante sui rispettivi social le immagini di coppia siano sempre più rare e nonostante i viaggi di lei in Italia si siano intensificati facendo pensare a una nostalgia della ex velina per l’Italia. A inizio anno lei aveva postato anche gli scatti di un viaggio al mare con un'amica , poi il panorama di una nuova casa senza Brian. Da tempo ormai mancano dediche reciproche e foto romantiche .

Le nozze con Perri

Elisabetta Canalis ha conosciuto il chirurgo estetico Brian Perri nel 2013. I due si sono incontrati a una festa di Halloween in America. La ex velina si era trasferita a Los Angeles per amore dell’attore George Clooney con cui aveva fatto coppia per diverso tempo. Perri è apparso subito il principe azzurro della Canalis: si sono perdutamente innamorati e sposati nel 2014. L’anno successivo è nata la loro unica figlia Skyler Eva. Di lui Elisabetta diceva: “Mio marito è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi vuole il mio bene”.