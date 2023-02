Elisabetta Canalis, allenamento col brivido sul terrazzo del nuovo appartamento

In tutina ginnica attillata mette in mostra il fisico tonico e tutta la sua energia, mentre la fotocamera riprende i suoi movimenti e inquadra la vista mozzafiato sulla città. A inizio anno ha traslocato nella nuova casa e mostrando la cucina scrive: "Il mio mondo inizia a prendere forma". Con lei ci sono la figlia Skyler e la babysitter Micaela, del marito Brian Perri nessuna traccia.

Elisabetta Canalis si gode il suo nuovo appartamento di Los Angeles. A inizio anno aveva postato una foto della cucina ancora da completare scrivendo: "Nuovo anno, nuovi progetti, nuova vita" e ora, a un mese di distanza, l'ambiente è diventato accogliente. Ma la parte della casa che la ex velina sembra amare di più è il terrazzo, location ideale per gli allenamenti da brividi. Il panorama maestoso della città al tramonto si staglia sullo sfondo la showgirl mostra gli esercizi da copiare. "Chi si allena con me?" chiede ai follower, e sono tanti quelli che vorrebbero seguirla.



La casa nuova E' un appartamento da favola quello che Elisabetta Canalis ha acquistato in California. Il punto focale è il terrazzo enorme, con angolo barbecue attrezzato e una balaustra in vetro trasparente. La casa all'interno è piena di luce, grazie alle ampie vetrate. La cucina è moderna e super accessoriata, con isola centrale e sui colori del bianco e del grigio, gli stessi scelti per tutto il resto dell'arredamento. Un tavolo rotondo in marmo bianco e delle comode poltroncine sono l'ideale per accogliere gli amici a cena, e la ex velina non esita a farlo nonostante l'allestimento degli spazi sia ancora da terminare.

